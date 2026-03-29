お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める29日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、人生で最初の記憶について言及する場面があった。「隣人トラブル」の話題になると、有吉は「私が2歳のとき、アパート暮らしで。ドタバタと音を立てていたんですよ」と語り始める。「そしたら、下に住んでたおじさんが包丁を持ってうちの部屋に来て“うるせえ、殺すぞ”って。それが