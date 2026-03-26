3月26日の午前、那賀町の山中で、軽トラックを運転していたとみられる男性が、約1.5メートル崖下の川で遺体で発見されました。遺体が見つかったのは、那賀町川俣の町道から約1.5メートル崖下の川です。警察と消防によりますと、26日の午前9時10分ごろ、近くで林業の作業をしていた男性から「軽トラが川に転覆している」と110番通報がありました。駆け付けた消防が、崖下に横転していた軽トラックから、約20メー