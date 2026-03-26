NTTドコモでは、旧来型の携帯電話、いわゆる「ガラケー」で使われている通信規格・3G回線のサービスを、今月いっぱいで終了します。4G・5G回線に対応した機種に変更しないと自動的に解約されるため、NTTドコモでは、早めの来店を呼びかけています。秋田市寺内のドコモショップです。旧来型の携帯電話、いわゆる「ガラケー」で主に使われてきた通信規格、3G回線。NTTドコモでは、今月いっぱいでそのサービ