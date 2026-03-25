BTSが4年ぶりに“完全体”でアメリカのステージに立ち、グローバル活動再開の幕を開けた。Spotifyは、3月23日（現地時間）に米ニューヨークのピア17で単独イベント「Spotify×BTS：SWIMSIDE」を開催した。本イベントは、BTSにとって約4年ぶりとなるアメリカでの“完全体”公演であり、現地ファンとの再会を告げる特別な場となった。【写真】BTSの『SWIM』MVに出演した美女の正体当日、BTSは俳優兼シンガーソングライターのスキ・ウ