3児の母でタレントの小倉優子（42）が24日、自身のブログを更新。「ゾレア注射」を打ったことを報告した。【写真】デカすぎる！小倉優子の実家庭にある大きなプール小倉は「花粉症に効くという『ゾレア注射』を打ちました」と報告。「ゾレア注射は、血液検査をしてアレルギーの値が基準以上だったら、そこから発注して注射なんです！！」と説明した。続けて「なので、少し時間がかかるんですよね」とし、「効果があったら、