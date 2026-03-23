巨人の戸郷翔征投手が２３日、ジャイアンツ球場で練習を行った。「自分の中で整理はしましたし、もちろん降格というのはわかっていた。自分を見直すいいきっかけでしょうし、次上がる時というのは、自分の感覚が１軍で勝てるんじゃないかなっていうぐらいには（状態が）上がらないといけないと思います」と思いを語った。戸郷はオープン戦３登板で防御率９・００。“最終テスト”となった２２日の楽天戦（東京Ｄ）では１回を３