原油価格の高騰を背景に、ガソリン価格が過去最高水準に達しています。日常的に車を利用する家庭にとって、燃料費の上昇は家計に直接影響するため、「どの程度負担が増えているのか」「対策はあるのか」と気になる人も多いでしょう。 また、政府は新たな補助金制度を開始しており、実際にどの程度の負担軽減につながるのかも注目されています。 本記事では、最新の価格動向と補助金の仕組み、あわせて実務的な節約方法に