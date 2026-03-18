まもなく新しい年度を迎え、進学や就職をきっかけに、多くの若者が東京へとやってきます。中でも、目立つのが若い女性です。なぜ彼女たちは、地方を離れ、東京を目指すのか。キャリアアップや都会への憧れ、理由はそれだけではないようです。【写真を見る】「女が偉そうにするな」「“跡継ぎ”の弟に先にご飯」女性たちが地方を去る理由とは…【news23】「全く知らん場所で一人で頑張ってみたい」目指すは東京就職「自らの手で人生