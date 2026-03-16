ボトムス迷子は【無印】へ！ スッキリ見え狙えそう♡「優秀バレルパンツ」ftn-fashion trend news-

無印良品の大人コーデに似合う「バレルパンツ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 無印良品で見つけた、大人コーデに似合うパンツを紹介しています☆
  • 再生ポリエステルで作られた、クリーンな印象のデニムパン
  • コットンキャンバス素材で仕立てられた、ナチュラルな風合いがポイント
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