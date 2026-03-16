お笑いコンビ・ジャングルポケットのおたけさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が店主を務めるもんじゃ焼き屋「竹の子」が人手不足であることを明かしました。【投稿】ジャンポケおたけ、ピンチを報告「タイミーで募集してみては？」おたけさんは「従業員不足で明日の昼営業出来ない状態です！ これは問題です」と、切迫した状況を投稿。人手が足りないために、予定していた営業を断念せざるを得ないという、飲食店経