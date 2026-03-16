第1回【「えっ、泣いた…？」衆院選での自民圧勝を決定づけた“高市首相の涙”…ベテラン記者が高市旋風の核心を目撃した「秋葉原での第一声」】からの続き──。首相の高市早苗（自民党総裁）は1月27日に公示された衆院選で、第一声となる街頭演説を東京・秋葉原で行った。その際、高市は演説中に3度、目尻を拭った。【村田純一／時事通信社解説委員】（全2回の第2回：敬称略）＊＊＊【写真を見る】圧勝を果たした衆院選の“