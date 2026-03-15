15日午後3時50分ごろ、兵庫県丹波市山南町南中の国道175号で「事故車が道路をふさいでいる」と通行人から110番があった。丹波署によると、軽乗用車同士が衝突し、運転していた60代ぐらいの男性と、別の1台に乗っていた70代ぐらいの女性が病院に搬送され、死亡が確認された。女性が乗る車を運転していた80代ぐらいの男性は腰の骨折などの重傷。現場は片側1車線の緩やかなカーブ。署は死亡した男性の車が対向車線にはみ出した可