大分市の高崎山自然動物園では、今年最初に生まれる赤ちゃんザルの名前を15日から公募で受け付けています。 野生のサル760匹が生息する高崎山自然動物園では、毎年最初に生まれる赤ちゃんザルの名前を一般から募集しています。 5月から始まる出産シーズンを前に、15日から入園口とサル寄せ場の休憩室に応募箱が設置されました。 名前の付け方は、カタカナで2文字以上5文字以内、この1年で話題となった言葉や出来事にちな