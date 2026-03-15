『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した虹咲カリナ3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに登場した虹咲カリナ。昨年4月、週プレの表紙でデビュー＆読者から芸名を募集。「虹色が好きな私らしく、芸能界で咲き誇りたい」と自ら選んだ名前で、右も左もわからぬまま1年間を駆け抜けた。この春、高校卒業と同時に、生まれ育った愛知のとある村から上京します。【写真】虹咲カリナの撮り下ろしグラビア＊