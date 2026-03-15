北朝鮮の国営メディアは15日、金正恩朝鮮労働党総書記（国務委員長）が参観する中、人民軍西部地区の長距離砲兵部隊が600ミリ級の「超精密多連装放射砲」を用いた打撃訓練を行ったと報じた。訓練には総書記の娘、金主愛（ジュエ）氏も同席した。朝鮮中央通信によると、訓練は14日に実施され、600ミリ超大型放射砲（多連装ロケット）12基・砲兵中隊2個が動員された。発射された放射砲弾は、東海（日本海）上の島の目標に向けて約364