アメリカのトランプ大統領は14日、ホルムズ海峡の安全を確保するため日本や中国イギリスなどに対し艦船を派遣するよう求めました。トランプ大統領は14日、SNSイランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全を確保するため「多くの国々はアメリカと連携して軍艦を派遣するだろう」と主張しました。その上でトランプ氏は「封鎖の影響を受ける日本や中国フランスイギリス韓国などがこの地域に艦船を派遣してくれることを期待し