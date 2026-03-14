絶不調のトッテナムは現在、プレミアリーグで降格圏まで勝点１差の16位に沈んでいる。大苦戦を強いられているクラブは、２月11日にトーマス・フランク監督を解任。３日後にイゴール・トゥードル監督を暫定指揮官として招聘し、立て直しを図っている。しかし、新体制でも悪い流れは変わらない。初陣となったアーセナル戦（１−４）を皮切りに、フルアム戦（１−２）、クリスタル・パレス戦（１−３）とリーグ戦で３連敗。さら