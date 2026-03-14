米軍による攻撃の前の11日に撮影されたイラン・カーグ島の衛星画像/Airbus（CNN）トランプ米大統領は13日夜、米国がイラン南部カーグ島にある「すべての軍事目標」を爆撃したと発表した。その上で、イランがホルムズ海峡の船舶航行を妨害し続けるなら、同島の石油インフラを攻撃すると警告した。カーグ島はイラン沖合に浮かぶ南北8キロメートルほどの島で、イランの原油積み出しの約90％を担っている。イランとの戦争開始から最初