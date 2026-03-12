＜全豪女子オープン初日◇12日◇コーヨンガGC（オーストラリア）◇6372ヤード・パー72＞オーストラリアの女子ナショナルオープンは、第1ラウンドが終了した。【写真】池羽陽向が髪を下ろしました日本勢は12人が出場。ルーキーの池羽陽向、ベテランの上原彩子、アマチュアの廣吉優梨菜が日本勢トップの2オーバー・52位タイで滑り出した。日本ツアー1勝の小滝水音は3オーバー・66位タイ。オーストラリアが主戦場の林亜莉奈は4オー