2026年放送・配信予定のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、北斗七星にちなんで、七つの新情報が発表された。＞＞＞PVカットやキャラクター＆キャスト、レイのイメージビジュアルをチェック！（写真24点）原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極