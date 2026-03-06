俳優の女性2人に性的暴行を加えた罪に問われ、無罪を主張していた映画監督の榊英雄被告（55）に対し、東京地裁は懲役8年の判決を言い渡しました。榊被告は2015年と2016年、当時20代だった俳優の女性2人に対し、演技指導と称したり監督の立場を利用したりして性的暴行を加えた罪に問われていました。これまでの裁判で、榊被告は2人と性行為をしたことは認めた一方、「自然と抱き合うことになった」「演技指導ではなく、お互い男と女