お笑い芸人小籔千豊（52）が2日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。吉本新喜劇入団当時のギャラを明かした。お笑いコンビ・ビリジアンとして活動していた小籔。順風満帆だったが、相方から「作家になる」と告げられ解散することに。当時は結婚を控え同せいを始めようとしていた時期。新喜劇に誘われるも、給料の低さから気が進まず、芸人を引退して家族を養う覚悟もしていたという