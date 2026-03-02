17歳で出産し、5人の子供を育てる33歳の美人ママが、16年間貫いてきた「誰にも頼らない」という固い決意と、そんな母を思いやる長女の切実な願いを明かした。【映像】美人ママの現在の姿（33歳）＆5人の子供たちABEMAの『秘密のママ園』では、大阪で暮らすカオリママの大家族生活に密着した。カオリママは17歳で長女を出産した際、実母からの猛反対を押し切って産むと決めた経緯があり、その負い目から「親に迷惑をかけてはい