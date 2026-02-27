人気ゲーム『ポケットモンスター』のシリーズ完全新作が27日、公式YouTubeチャンネルにて配信された『ポケモンプレゼンツ』で発表された。Nintendo Switch 2専用ソフトで『ポケットモンスター ウインド』『ポケットモンスター ウェーブ』が、2027年に全世界同時発売される。シリーズ完全新作は、1996年に発売された1作目『ポケットモンスター赤・緑』から記念すべき10作目となる。【画像】気になる！最初のパートナー3匹ポケモ