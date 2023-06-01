黒のスーツ姿で決めるミジオロウスキー（中央＝ブルワーズの公式インスタグラム＠ｂｒｅｗｅｒｓより）スポーツ報知

ブルワーズの怪物右腕がスーツ裏に愛犬プリントを披露、大谷と同じ演出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • MLBオールスターに先立ちレッドカーペットショーが14日に開催された
  • ブルワーズの怪物右腕ミジオロウスキーが黒スーツの内側に愛犬エンバーをプリント
  • 24年の大谷翔平も同様に愛犬デコピンをスーツ内側にプリントして話題となっていた
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