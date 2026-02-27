体力を回復させるために「休日は寝て過ごす」という人は多いだろう。しかしそれでは疲労は取れず、かえって週明けにだるさが残ってしまう。忙しいビジネスパーソンには、主体的に疲れを回復させる「休み方」が必要だ。僧侶が禅の教えをもとに、心と体が本当に整う休日の過ごし方を伝授する。※本稿は、枡野俊明『疲れない心をつくる休息の作法』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。ガッツリ遊ぶか、たっぷり寝るか休日の