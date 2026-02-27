ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）組の功績が?ペア王国化?への第一歩となりそうだ。木原がペアに転向した２０１３年はシングルの全盛期で、ペアの認知度は低かった。それでも１９年夏に三浦とカップル結成すると、ついに世界の頂点にまで駆け上がった。２６日には都内の所属先を表敬訪問し、主要国際大会４冠の「ゴールデン