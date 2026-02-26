転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『type』編集長の三ツ橋りさが回答します。今回は、「静かな退職」について。 （質問）20代、『静かな退職』派です。上昇意欲がないのは悪いことでしょうか？ （回答）給料以上の働きはしたくない、プライベートを優先してほどほどに生活できればいい。そんな「静かな退職」的なスタンスは、決して悪いことではありません。変化の激しい現代において、過度な