列車内でのテロを想定した訓練が2月26日、JR阿南駅で行われました。この訓練は、緊急事態に備え、対処能力の向上と連携強化を目的に、県警とJR四国が合同で実施しました。訓練は、阿南駅で発車待ちの列車に不審な男が乗り込んだ想定で行われました。（乗務員）「どうされました」不審者に気付いた乗務員が声を掛けます。すると…。（訓練・不審者）「お前ら全員地獄に落ちたらいいんじゃ、殺すぞ！」不審者は大声をあげながら、刃