■全国の23日（月・祝日）の天気北海道の北に低気圧が進み、朝にかけて、寒冷前線が北日本から西日本を通過するでしょう。朝までは雨の降る所がありそうです。日中は天気が回復し、西・東日本や北日本太平洋側を中心に晴れそうです。北日本の日本海側は、雲がとれず、北海道では夜遅くに雪の降る所があるでしょう。北日本は風が強く、北海道では暴風に警戒が必要です。また、西日本を中心に黄砂が飛来する所があるでしょう。最高気