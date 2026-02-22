井端監督、菊池雄星は「必ず日本の力になってくれると思いました」日本代表「侍ジャパン」は22日、ソフトバンクとの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」を戦い、13-3で勝利した。降雨の影響もあり、7回表終了後に試合終了となった。試合後、井端弘和監督が名前を挙げたのは、この日に宮崎入りしたエンゼルス・菊池雄星投手だった。2025年1月、岩手・花巻で交わした約束があった。2025年の成績に関係なく日の丸を