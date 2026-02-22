個人年金保険の受け取り開始が近づくと、今すぐ受け取るか、遅らせて増やすかで迷います。ここでの注意点は、公的年金の繰下げと違い、個人年金は商品ごとに「繰下げできるか」が異なることです。判断は、契約上の可否を確かめたうえで、手取りと生活設計で決めるのが安全です。 まず確認するのは「繰下げできる契約か」 生命保険文化センターのQ&Aでは、個人年金保険は契約時に定めた年齢から受け取るが、保険