このところ、テレビを中心に木村拓哉がフィーチャーされる機会が続いている。「平成の視聴率男」と言われた1990年代後半から2000年代、逆風を受けた2016年末のSMAP解散後を経た現在、はたして木村拓哉はどんな立ち位置にいるのか。何を求められ、何に応えようとしているか。彼と同世代であり、長年活躍を見続け、何度か取材もした立場からフラットな目線で掘り下げていく。前編記事『「平成の視聴率男」「SMAP解散後の逆風」を経た