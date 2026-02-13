実家の片付けや遺品の整理は、想像以上に時間も気力も奪われるもの。元・捨てられない気質の整理収納アドバイザー・よしいさん（30代後半）は、遺品整理をきっかけにものとの向き合い方が大きく変わったそう。そんなよしいさんが「実家の片付けで直面した悩みと、そこで得た気づき」を紹介します。遺品整理で「帽子20個と書類ファイル30冊」を見つけた今から7年前、私の両親は40年以上住んだ一軒家を引き払って、コンパクトなマン