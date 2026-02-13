県議会2月定例会が2月13日に開会し、過去20年で最大となる総額5300億円あまりの新年度当初予算案などが提出されました。13日に開会した県議会2月定例会には、総額5358億円の新年度当初予算案など、53議案が提出されました。所信表明で後藤田知事は、過去20年で最大規模となる当初予算案について、次のように説明しました。（後藤田 知事）「安心で持続可能な県民生活の基盤確保、生産性、付加価値の向上に資する、攻めの投資に予算