千葉県の匝瑳市議会副議長の男が、コンビニエンスストアでインスタントコーヒーを盗んだ疑いで逮捕されました。匝瑳市議会副議長の増田正義容疑者（70）は1月22日の午後、匝瑳市内のコンビニエンスストアで、販売価格581円のインスタントコーヒーをジャンパーの内側に隠し、盗んだ疑いが持たれています。調べに対し、増田容疑者は「インスタントコーヒーが飲みたかったが、金を払うのがもったいないと思ったから盗んだ」と容疑を認