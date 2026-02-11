元衆院議員の金子恵美氏が１１日、大阪・ＡＢＣテレビ「ｎｅｗｓおかえり」に出演し、８日の衆院選で歴史的大惨敗となった中道改革連合の代表選に言及した。衆院選から一夜明けた９日、中道改革連合が役員会を開き、大敗の責任をとって野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が辞任を伝え了承を得たと話した。１１日には議員総会が開かれ、代表選を１３日に行うことを決定。衆院議員の階猛氏と小川淳也氏がそれぞれ立候補の考えを表明