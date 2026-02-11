3列シートSUV「Highlander（ハイランダー）」にバッテリーEV（BEV）モデルを新たに設定2026年2月11日、トヨタは北米市場において、3列シートSUV「Highlander（ハイランダー）」にバッテリーEV（BEV）モデルを新たに設定し、世界初公開しました。北米で絶大な人気を誇るファミリーSUVの電動化に、注目が集まっています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「巨大SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）トヨタの北米事業体