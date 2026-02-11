3列シートSUV「Highlander（ハイランダー）」にバッテリーEV（BEV）モデルを新たに設定

2026年2月11日、トヨタは北米市場において、3列シートSUV「Highlander（ハイランダー）」にバッテリーEV（BEV）モデルを新たに設定し、世界初公開しました。

北米で絶大な人気を誇るファミリーSUVの電動化に、注目が集まっています。

トヨタの北米事業体であるToyota Motor North America（TMNA）は、米国カリフォルニア州オーハイにて、ハイランダーのBEVモデルをお披露目しました。

ハイランダーは、2001年に米国で初代モデルが発売されて以来、累計約360万台以上を販売しているトヨタの主力SUVです。

広い室内空間と優れた走破性を兼ね備え、都市部での日常使いから週末のアウトドアまでこなす「頼れる3列シートSUV」として、現地のファミリー層から厚い支持を得ています。

今回、カーボンニュートラル社会の実現に向けた「マルチパスウェイ（全方位）」戦略の一環として、このベストセラーモデルに待望のBEVが追加されました。

生産は、ケンタッキー州にあるToyota Motor Manufacturing Kentucky（TMMK）で行われる予定です。

新型ハイランダーBEVの最大の特徴は、ユーザーのライフスタイルに合わせて選べる2種類のバッテリー設定です。

街乗りや買い物中心のユーザーに向けた「76.96kWh」仕様と、長距離ドライブやアウトドアを楽しむユーザーに向けた「95.82kWh」仕様がラインアップされます。

特に大容量の95.82kWhバッテリーを搭載したAWDモデルでは、高効率な「eAxle」の採用などにより、航続距離320マイル（約515km）以上を目標に開発が進められています。

また、寒冷地での使い勝手も考慮されています。

「バッテリープレコンディショニング」機能を採用することで、急速充電前にバッテリー温度を最適化。

外気温がマイナス10度という過酷な環境下でも、約30分で急速充電（残量10％から80％）を完了させることを目標としています。

公表された主要諸元（開発目標値）によると、ボディサイズは全長198.8インチ（約5050mm）×全幅78.3インチ（約1989mm）×全高67.3インチ（約1709mm）、ホイールベースは120.1インチ（約3051mm）です。

全長5メートルを超える堂々としたボディサイズに、3列シートを配置。BEV専用プラットフォームによるフラットなフロアと相まって、広大な室内空間が期待されます。

トヨタはこれまで北米市場において、「bZ4X（現地名：bZ）」などを展開してきましたが、今回のハイランダーBEVはそれに続く第4弾のBEVとなります。

なお、北米での発売は2026年後半を予定しています。