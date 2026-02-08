「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝が銀メダル。金メダルは３本目で高得点をマークした木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝が獲得した。木俣は３回の試技のうちの１回目、１９８０（５回転半）を成功させて８６・２５の高得点。２回目も１９８０を決め、８５・２５をマークしてトップに立った。だが、３回目に木村が大技を成