ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選ミラノ・コルティナ五輪は7日、フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が行われたが、転倒者が続出する波乱となっている。ジブ（障害物）とジャンプ、計6つのセクションをこなすコース。前回大会でハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアで金メダル2つ、銀メダル1つを獲得しているスター選手、アイリーン・グー（谷愛凌）ら、1本目は序盤の