メローニ首相に似すぎているとして批判の的になっていた天使の絵画の顔面部分が塗りつぶされた/Remo Casilli/Reutersイタリア・ローマ（CNN）イタリアの首都ローマの教会で、ジョルジャ・メローニ首相に似すぎているとして批判の的になっていた天使の絵画の顔面部分が塗りつぶされた。騒ぎを巻き起こしたのはローマ中部のサンロレンツォ・イン・ルチーナ大聖堂の礼拝堂にある智天使のフレスコ画。昨年行われた修復後、顔がメローニ