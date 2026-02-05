ウーバーイーツ配達の経験から導き出した効率のいい買い物代行注文術をお話しします連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第136回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊【画像】買い物代行の購入画面つい先日、「ウーバーイーツの活用法が大きく変わ