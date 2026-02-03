２年連続のセ・リーグ優勝を目指す阪神が?セレブ球団?と化している。今季の契約更改では主砲・佐藤輝明内野手（２６）が大トリとなり、単年ながら総額５億円規模でサイン。チームの年俸総額は実に「５０億円」も超えるまでに膨れ上がった。来季以降も球団側の支払額は増えていく可能性が高く、フロントの?経営的判断?も注目されている。２日の沖縄・宜野座キャンプで練習を静かに見守った藤川監督は「一人ひとりの背中から強い