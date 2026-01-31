平日午後の情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（関西テレビ制作）が、2月25日からはフジテレビでも13時50分スタートの「2時間番組」に拡大されることが発表された。関西ローカルだった「とれたてっ！」は昨年9月29日から関東地区でも放送されるようになったが、番組の後半14時48分からの1時間番組だった。晴れて番組が丸まる放送されるようになるのだが……。＊＊＊【写真を見る】「サン！シャイン」打ち切りに続いて…フジ