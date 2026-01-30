25日、ミャンマー・ヤンゴンで投票する有権者（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー総選挙の集計結果が29日夜に出そろい、親軍勢力が上下両院の8割超の議席を占めて圧勝したことが明らかになった。2021年のクーデターで成立した軍事政権による支配が事実上固定化する。軍政によると、3月にも新議会を招集して大統領を選出。新政権の発足は4月の見通し。軍政の選挙管理委員会の集計によると、国軍系の連邦団結発展党（USDP）が58