OpenAIが「GPT-4o」「GPT-4.1」「GPT-4.1 mini」「OpenAI o4-mini」の4モデルをChatGPTの使用可能モデルから除外することを発表しました。4種のモデルは2026年2月13日に使用不能となります。Retiring GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini, and OpenAI o4-mini in ChatGPT | OpenAIhttps://openai.com/index/retiring-gpt-4o-and-older-models/GPT-4oは2024年5月に登場したモデルで、温かみのあるフレンドリーな応答を特徴としていました