前編記事『軍幹部5人が次々に粛清され集権化は進み…ボロボロの経済を無視して「軍事優先」に走る習近平の狂気』で見てきたように、中国では1月24日に人民解放軍制服組のトップ張又侠・中央軍事委員会副主席が重大な規律・法律違反の疑いで調査されることが報じられた。社会の底が抜ける米クレアモント・マッケナ大学のミンシン・ペイ教授の主張によれば、同時期に始まった第15次5カ年計画、重点の一つが戦争動員能力の向上にある