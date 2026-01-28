ヤクルトの新外国人選手ホセ・キハダ投手が２８日、来日した。球団を通して「まずは、日本でプレーをする機会をいただけたことをとても幸せに感じています。チームがチャンピオンになれるように、自分ができる全ての力を捧げたいと思います。ファンの皆さんに会えるのが楽しみです」とコメントを寄せた。ベネズエラ出身のキハダは１８０センチ、９７キロの左腕で最速約１５７キロのストレート、チェンジアップ、スライダーが武