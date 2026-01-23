¿å¸Í»Ô¤ÇºòÇ¯12·î¡¢¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®´ïÆþ¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬23Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤¬¼«Âð¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ÷¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£